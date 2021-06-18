Единый кулак: около тысячи военнослужащих принимают участие в учениях «Славянское братство»

На Черноморском побережье гремит «Славянское братство». Это совместные тактические учения России, Белоруссии и Сербии. Основные события развернулись под Новороссийском на полигоне Раевский. Около тысячи военнослужащих совместно отрабатывают действия по борьбе с вооруженными бандитскими формированиями.

По легенде учений в нескольких районах вымышленной республики Хадария многочисленные незаконные вооруженные формирования ведут активную подрывную деятельность. Руководство республики обращается за помощью к странам-союзникам.

В точку конфликта направлено около тысячи военнослужащих. Межнациональная тактическая группа начала действовать накануне. Русские и белорусские десантники, а также сербский спецназ собрались в единый кулак и нанесли мощнейший удар по лагерям и укреплениям бандформирований, точечно уничтожили мобильные группы противника и локальные очаги сопротивления.

К сожалению, во втором этапе учений «Славянское братство» не была задействована авиация. Соответственно не состоялось и десантирование как парашютным, так и беспарашютным способами. Но, тем не менее это не помешало выполнить задачу учений. Сегодня третий, самый яркий день активной фазы и погода позволяет задействовать всю мощь коалиционных сил.