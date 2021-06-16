В Краснодарском крае в активную фазу вступают совместные российско-белорусско-сербские учения «Славянское братство - 2021»

В Краснодарском крае в активную фазу вступают совместные российско-белорусско-сербские тактические учения «Славянское братство - 2021». Военнослужащие сводного подразделения спецназа Сербии, витебские и новороссийские десантники рвутся в бой.

Бойцы из трех государств собрались на плацу на полигоне Раевский. Тысяча десантников и спецназовцев в течение трех дней будут выполнять общую задачу по уничтожению условных незаконных вооруженных формирований.

Накануне участники получали оружие, даже проводили тренировки, в том числе и десантирования парашютным и беспарашютным способами. Однако все это лишь преамбула к тому, что будет впереди: захват горного перевала, форсирование водной преграды, захват лагеря боевиков, взаимодействие с авиацией, артиллерией, ну и, конечно же, много-много десанта.

Сегодня, можно сказать, самый важный день всего мероприятия - его планирование. Планирование совместного удара. Командование многонациональной тактической группировки разрабатывает стратегию и тактику. Конечно же, в условиях быстро меняющейся обстановки.

Все это - секретно. Но, для съемочной группы «Звезды» обещали сделать исключение.