Военные отработали парашютное и беспарашютное десантирование перед учениями «Славянское братство-2021»

В рамках подготовки к совместным российско-белорусско-сербским тактическим учениям «Славянское братство-2021» военнослужащие подразделения специального назначения вооруженных сил Сербии и отдельного гвардейского воздушно-десантного соединения Сил специальных операций Вооруженных сил Республики Беларусь отработали десантирование личного состава на управляемых парашютных системах типа «Крыло» и десантирование беспарашютным способом на канатах из вертолетов Ми-8 АМТШ «Терминатор».

Перед практическим десантированием военнослужащие из России, Белоруссии и Сербии прошли предпрыжковую подготовку на тренажерах воздушно-десантного комплекса (ВДК) гвардейского Кубанского казачьего полка Новороссийского десантно-штурмового горного соединения Воздушно-десантных войск.

Десантирование военнослужащих на парашютных системах специального назначения проводилось на полигоне Раевский с высоты 2000 метров. Беспарашютное десантирование на площадку отрабатывалось с высоты 25 метров на специальных канатах из положения зависания в воздухе по пять военнослужащих одновременно.

После десантирования военные отрабатывали порядок организации обороны района высадки подразделений. До начала активной фазы учений военнослужащие сводного подразделения проведут слаживание в ходе тренировок для последующей отработки практических действий в составе многонациональной тактической группы.