Правозащитник уточнил процедуру отстранения непривитых сотрудников без сохранения зарплаты

Столичные власти не имеют отношения к инициативе отстранять непривитых сотрудников предприятий общепита от работы без сохранения зарплаты. Об этом заявил вице-президент Федерации рестораторов и отельеров, омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса столицы Сергей Миронов.

Омбудсмен объяснил, что непривитых сотрудников московских предприятий будут отстранять от работы на основании требований столичного Роспотребнадзора.

«Мэрия Москвы не может разрешать или не разрешать этого, - высказался Миронов в беседе с РИА Новости.

Компании вправе не платить отстраненному сотруднику до тех пор, пока он не выполнит предписание контролирующих органов, потому что сами предприятия могут быть оштрафованы за неисполнение этих требований.

Ранее глава столичного Роспотребнадзора Елена Андреева обязала обеспечить вакцинацию от COVID-19 работников сферы общепита, услуг, транспорта и ЖКХ, здравоохранения, культуры и образования. Днем позже, аналогичные меры приняли санитарные власти Московской области.

Позже в Кремле назвали обязательную вакцинацию отдельных категорий граждан вполне оправданной мерой, учитывая скачкообразное распространение коронавируса. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков добавил, что вакцинация граждан не подлежащих обязательной прививке останется добровольной.