В Москве непривившихся сотрудников разрешили отстранять без зарплаты

В Москве одобрили идею об отстранении от трудовой деятельности без выплаты заработной платы сотрудников организаций, которые отказались прививаться от COVID-19. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на уполномоченного в сфере ресторанного бизнеса в столице Сергея Миронова.

«Обсудили ситуацию с работниками: можем ли мы их отстранить, если они отказываются прививаться. Получили комментарий, что можем отстранить без зарплаты и нас (Прим.ред. - предпринимателей) наказывать не будут из-за эпидемиологической ситуации», - рассказал он.

Ранее глава управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева поставила руководителям столичных организаций задачу привить до 15 августа 60% сотрудников. Обязательную вакцинацию должны пройти работники сферы торговли, услуг, общественного питания, транспорта, здравоохранения, ЖКХ, МФЦ, образования и культуры.