Новейшие «Напарник» и «Линза»: какие бронемашины поступят в войска в 2021 году

В этом году Минобороны получит 11 новейших машин сопровождения «Напарник» и более 50 санитарных бронеавтомобилей «Линза». О ходе выполнения гособоронзаказа рассказали на заводе «Ремдизель» в Набережных Челнах. Туда с рабочим визитом приехал заместитель министра обороны Алексей Криворучко.

Разрезая воду и преодолевая препятствия, вопреки законам физики. На специальном испытательном полигоне, как на спортивной арене выступают легендарные тяжеловесы. Рядом с уже знакомыми моделями движется новый КамАЗ - «Арктика». С широкими колесами и двигателем который легко запустить даже в минус 60. Специально для суровых условий крайнего севера.

Заместитель министра обороны Алексей Криворучко явно впечатлен техникой и сам садится за руль КамАЗа - тягача предназначенного для перевозки танков. На мощных колесах стоит почти весь военный транспорт и спецтехника. Алексею Криворучко показывают святая святых предприятия - конвейер и цеха сборки. Глядя на то, как трудятся роботы - понимаешь, что будущее уже наступило.

Сегодня КамАЗ - лучшие в мире автогонщики из команды «КамАЗ-мастер» и первые отечественные электрокары. Опыт гражданского производства успешно применяется при создании военных автомобилей. Это - защищенные бронемашины нового поколения. Их производят на заводе «Ремдизель».

Санитарный автомобиль «Линза» уже стоит на вооружении. Он успешно дебютировал этой весной на совместных учениях в Таджикистане. Армия в этом году получит еще 56 таких машин. И впервые на вооружение поступит партия новейших бронеавтомобилей «Напарник» для сопровождения колонн. Главный конструктор настолько уверен в своем «Напарнике», что даже участвовал на нем в гоночном заезде, соревнуясь со спортивным авто.

Сейчас почти все мощности завода работают на нужды гособоронзаказа. В среднем предприятие выпускает в год около 300 бронемашин. С этого года все они начнут комплектоваться отечественными сверхпрочными колесами с боестойкой вставкой.

«Основные компоненты, которые на данный момент должны быть российского производства, они понятны. Это колеса, сталь, электронно-компонентная база. Основные стратегические материалы должны быть импортозамещены», - считает главный конструктор АО «Ремдизель» Игорь Захарович.

Здесь же сейчас обретают вторую жизнь многоцелевые тягачи легкого бронирования. Новая и модернизируемая техника скоро выйдет из цехов, чтобы предстать перед широкой аудиторией. «Тайфуны» и МТЛБ готовятся к показу на форуме «Армия-2021», который откроется в августе.