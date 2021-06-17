Минобороны РФ получит первую партию новейших бронеавтомобилей «Напарник»

В 2021 году в российские войска поступит первая партия бронеавтомобилей сопровождения «Напарник». Об этом рассказал начальник военного представительства Владимир Куимов в рамках рабочей поездки на завод «Ремдизеля» заместителя министра обороны России Алексея Криворучко.

Как отметил Куимов, в войска будет поставлено 11 бронеавтомобилей семейства «Тайфун». «Напарник» представляет собой более современное и защищенное средство в плане сопровождения колонн.

Замминистра обороны РФ Алексей Криворучко посетил «Ремдизель» в четверг. Он обсудил с руководством предприятия ход выполнения государственного оборонного заказа и исполнение государственных контрактов, а также работы по направлениям импортозамещения.

Ранее Криворучко в ходе рабочей поездки посетил испытательный полигон в Нижегородской области, где ознакомился с ударным вертолетом Ка-52М, получившим новый комплекс вооружения. Криворучко также оценил возможности новых артиллерийских комплексов: военные на полигоне вели стрельбу из самоходных орудий «Магнолия», «Мальва», «Флокс», «Лотос», а также самоходной противотанковой пушки «Спрут» по стационарным и движущимся мишеням на различных дальностях.