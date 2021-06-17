Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

Минобороны РФ получит первую партию новейших бронеавтомобилей «Напарник»

Иван Линдеманн
21:08 17.06.2021
«Напарник» представляет собой более современное и защищенное средство в плане сопровождения колонн.
Минобороны РФ получит первую партию новейших бронеавтомобилей «Напарник»
© Фото: Минобороны РФ
Читайте нас на:

В 2021 году в российские войска поступит первая партия бронеавтомобилей сопровождения «Напарник». Об этом рассказал начальник военного представительства Владимир Куимов в рамках рабочей поездки на завод «Ремдизеля» заместителя министра обороны России Алексея Криворучко.

Как отметил Куимов, в войска будет поставлено 11 бронеавтомобилей семейства «Тайфун». «Напарник» представляет собой более современное и защищенное средство в плане сопровождения колонн.

Замминистра обороны РФ Алексей Криворучко посетил «Ремдизель» в четверг. Он обсудил с руководством предприятия ход выполнения государственного оборонного заказа и исполнение государственных контрактов, а также работы по направлениям импортозамещения.

Ранее Криворучко в ходе рабочей поездки посетил испытательный полигон в Нижегородской области, где ознакомился с ударным вертолетом Ка-52М, получившим новый комплекс вооружения. Криворучко также оценил возможности новых артиллерийских комплексов: военные на полигоне вели стрельбу из самоходных орудий «Магнолия», «Мальва», «Флокс», «Лотос», а также самоходной противотанковой пушки «Спрут» по стационарным и движущимся мишеням на различных дальностях.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.