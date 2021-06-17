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Минобороны получит партию новейших санитарных бронемашин «Линза»

Олеся Степакова
21:05 17.06.2021
Совокупная масса машины составляет более 15 тонн, бронирование обеспечивает защиту экипажа и перевозимых раненых от бронебойных пуль, а также осколков.
Минобороны получит партию новейших санитарных бронемашин «Линза»
© Фото: Минобороны России
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Минобороны России в 2021 году получит более 50 санитарных бронеавтомобилей «Линза». Об этом сообщил начальник военного представительства Владимир Куимов в рамках рабочей поездки на «Ремдизель» замминистра обороны РФ Алексея Криворучко.

«Заключен контракт на поставку в войска в этом году 56 санитарных бронеавтомобилей «Линза» семейства «Тайфун», – уточнил Куимов.

Замминистра обороны РФ Алексей Криворучко в четверг посетил завод «Ремдизель». Замминистра обсудил с руководством предприятия ход выполнения гособоронзаказа и исполнение госконтрактов, а также проводимые на предприятии работы по импортозамещению иностранных комплектующих и выпуска бронеавтомобилей нового модельного ряда.

Санитарный бронеавтомобиль «Линза» предназначен для поиска, сбора и вывоза раненых с поля боя и из очагов массовых санитарных потерь. В качестве базового используется бронированный автомобиль с колесной формулой 4х4, семейства «Тайфун». Совокупная масса машины составляет более 15 тонн, а бронирование обеспечивает защиту экипажа и перевозимых раненых от бронебойных пуль, а также осколков.

«Ремдизель» выпускает технику для эксплуатации в ВС РФ. В в основном это бронеавтомобили линейки «Тайфун» разного класса и разной колесной формулы. Объем гособоронзаказа на предприятии составляет 93%. В среднем в год завод выпускает около 300 бронемашин. Так, в 2020 году «Ремдизель» выпустил 250 машин для нужд Минобороны России.

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