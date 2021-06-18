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Гинцбург дал совет по вакцинации из-за появления индийского штамма

Анна Касаткина
03:30 18.06.2021
Новую вакцину против дельта-варианта коронавируса в России создавать не будут.
Гинцбург дал совет по вакцинации из-за появления индийского штамма
© Фото: pixabay
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Менять состав вакцины от коронавируса «Спутник V» из-за индийского штамма коронавируса нецелесообразно, для защиты нужно держать высокие титры антител и при необходимости ревакцинироваться. Об этом заявил глава центра Гамалеи Александр Гинцбург.

Он отметил, что при существующей регуляторной базе создавать новую вакцину довольно долго.

«Научная часть займет десять дней, а регуляторика - три-четыре месяца. За это время вирус мутирует, и придет еще какой-то штамм. Поэтому при той картине мутационной активности SARS-CoV-2 заниматься созданием вакцин под новые штаммы дело неблагодарное», - сказал Гинцбург газете «Известия».

Высокие титры необходимо держать с помощью существующей вакцины, отметил собеседник издания. По его словам, правильным будет вакцинироваться «Спутником V» и ревакцинироваться «Спутником Лайт», когда титры снизятся.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что индийский штамм коронавируса стал наиболее распространенным в мире. В том числе, ученые связывают с ним очередной всплеск заболеваемости инфекцией в Москве.

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