В Москве обнаружен измененный индийский штамм коронавируса

В Москве обнаружена новая разновидность коронавируса, которая представляет из себя измененный индийский штамм. В настоящее время вирусологи изучают эффективность российской вакцины от COVID-19 против него. Об этом заявил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Сейчас мы определяем спектр штаммов, которые циркулируют в Москве - а здесь уже далеко не один уханьский штамм, есть и измененный индийский. Мы сейчас изучаем эпидэффективность "Спутника V" к этим штаммам», - цитирует его «Интерфакс».

Очередной всплеск заболеваемости коронавирусной инфекцией в Москве многие ученые связывают именно с этим штаммом.

Ранее в Депздраве Москвы напомнили о возможности вакцинироваться от COVID-19 гражданам без столичной регистрации и без полиса ОМС. Для того чтобы сделать прививку, необходимо записаться по телефону в одну из московских поликлиник, где проводят процедуру.

В свою очередь, глава правительства Михаил Мишустин вновь призвал граждан вакцинироваться от коронавируса, а власти регионов держать прививочную кампанию под контролем. Премьер напомнил, что по поручению президента России Владимира Путина по всей стране сегодня идет бесплатная и добровольная вакцинация.