Господствует в 64 странах: Попова назвала самый распространенный штамм COVID-19

Самое большое распространение в мире на сегодняшний день получил индийский штамм коронавируса. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она отметила, что Всемирная организация здравоохранения выделяет четыре значимых штамма: альфа (британский), бета (южноафриканский), гамма (бразильский) и дельта (индийский).

«Самое интенсивное распространение сегодня у индийского варианта или дельта», - пояснила Попова в эфире телеканала «Россия 1».

По словам главного санитарного врача, этот штамм превалирует в 64 странах и уже начал достаточно интенсивное распространение в РФ.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о новой и более опасной мутации COVID-19, получившей распространение в столице.