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В Подмосковье увеличили число коек для больных COVID-19

Олеся Степакова
22:46 18.06.2021
По словам губернатора Московской области, в начале следующей недели снова откроется временный ковидный госпиталь в парке «Патриот», который разворачивается при поддержке Минобороны России.
В Подмосковье увеличили число коек для больных COVID-19
© Фото: Илья Питалев РИА Новости
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Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в подмосковных больницах для пациентов с COVID-19 развернут до 15 тысяч дополнительных коек.

«У нас на максимуме было порядка 19 тысяч коек, сейчас –12,5 тысяч. Думаю, что мы до 15 тысяч точно дойдем. Будем смотреть по дальнейшей динамике госпитализации», – сообщил он в в эфире телеканала «Россия 24».

Губернатор добавил, что в начале следующей недели снова откроется временный ковидный госпиталь в парке «Патриот», который разворачивается при поддержке Минобороны России.

Ранее Воробьев сообщил, что власти Подмосковья делают все, чтобы избежать локдауна. Губернатор также рассказал, что делал прививку от коронавируса в третий раз.
 

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