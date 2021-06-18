Воробьев сделал третью прививку от коронавируса

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сделал прививку от коронавируса в третий раз. По его словам, только так можно защитить себя от инфекции.

«Потому что в чем специфика еще этого индийского штамма - антитела должны быть высокими, за ними нужно следить. Я ставил прививку в ноябре и на днях поставил третью прививку», - сообщает телеканал «360».

По словам Воробьева, он перенес вакцинацию бессимптомно.

«Те, кто не привит, находятся в очень сложной ситуации. В частности, и в первую, и во вторую волну у нас на ИВЛ лежали 170, максимально - 220-230 человек. Я сейчас ехал к вам - у нас 350-370 человек», - сказал глава региона.

На прошлой неделе Сергей Собянин сообщил, что повторно привился от коронавируса «Спутником V».