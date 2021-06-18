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Воробьев: власти Подмосковья делают все, чтобы избежать локдауна

Иван Линдеманн
21:17 18.06.2021
По словам главы области, вакцинация идет очень активно.
Воробьев: власти Подмосковья делают все, чтобы избежать локдауна
© Фото: Konstantin Kokoshkin Global Look Press
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Подмосковье получило 225 тысяч доз вакцины от коронавируса. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

По словам главы области, вакцинация идет очень активно. Новая партия доз вакцины от Минздрава РФ ускорит процесс.

«Вакцинация идет очень активно. Спасибо Минздраву, мы получили очень заметную дозу - 225 тысяч вакцин. В понедельник, вторник еще получаем вакцины», - рассказал Воробьев в эфире канала «Россия-24».

Глава региона также отметил, что власти делают все возможное, чтобы избежать возможного локдауна.

Ранее стало известно, что обязательная вакцинация от COVID-19 граждан из групп риска при необходимости будет вводиться в регионах России. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Аналогичное решение о вакцинации от коронавируса некоторых групп работников уже приняли Московская область, Кузбасс и Сахалин.

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