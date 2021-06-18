В АТОР сообщили, когда первые российские туристы смогут полететь в Турцию

Первые российские туристы могут полететь в Турцию уже 22 июня. Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

«Не все, но успеют», – приводит ТАСС слова главы ассоциации.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова завила, что оперштаб принял решение о восстановлении полномасштабного авиасообщения с Турцией с 22 июня.

Данное решение было принято по итогам работы российской инспекционной группы, которая сегодня завершила свою работу в Турции. Специалисты пришли к выводу, что в стране соблюдаются все необходимые меры по противодействию коронавирусу.

Голикова также отметила, что в Турции организовали вакцинацию для людей, которые трудятся в сфере услуг. Среди сотрудников отелей число привитых от COVID-19 составляет от 60 до 90 процентов.