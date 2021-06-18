Голикова: российские инспекторы завершили оценку ситуации с COVID-19 в Турции

Российская делегация завершила инспекцию в Турции. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

Турецкие власти организовали контроль за ношением средств индивидуальной защиты. Граждане соблюдают масочный режим. Санитайзеры и СИЗ также доступны, рассказала Голикова по итогам инспекции российских экспертов. Турецкие коллеги также разработали руководство по работе в условиях COVID-19, уточнила вице-премьер.

Голикова также отметила, что в Турции организовали вакцинацию для людей, которые трудятся в сфере услуг. Среди сотрудников отелей число привитых от коронавируса составляет от 60 до 90 процентов. Помимо этого, в аэропорту и в четырех- и пятизвездочных отелях, по словам вице-премьера, организован тепловизионный контроль.

Оперштаб также принял решение о восстановлении полномасштабного авиасообщения с Турцией с 22 июня.

Ранее российские власти приняли решение продлить приостановку авиасообщения с Турцией. Причиной стала сложная эпидемиологическая обстановка. Авиасообщение было приостановлено до 21 июня включительно.