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Россия продлила ограничение на авиасообщение с Турцией

Ян Брацкий
23:26 31.05.2021
Вместе с тем, с 10 июня Россия увеличит число авиарейсов с Грецией, Азербайджаном, Арменией, Катаром, Узбекистаном, Таджикистаном, Египтом и Сербией.
Россия продлила ограничение на авиасообщение с Турцией
© Фото: pixabay.com
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Российские власти приняли решение продлить приостановку авиасообщения с Турцией и Танзанией. Соответствующую рекомендацию дали в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией. Причина - сложная эпидемиологическая обстановка в этих странах. Авиасообщение будет приостановлено до 21 июня включительно, после чего профильные службы и ведомства оценят целесообразность его возобновления.

«С учетом сложной эпидемиологической обстановки в Турции и Танзании действующие ограничения по авиасообщению решено продлить до 21 июня 2021 года включительно», - цитирует ТАСС сообщение штаба.

Авиасообщение с Турцией Россия ограничила 15 апреля. Изначально предполагалось, что запрет продлится до первого июня.

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