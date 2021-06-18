Россия увеличивает количество рейсов с Австрией, Азербайджаном, Арменией и Грецией
Также Россия возобновляет авиасообщение сразу с несколькими странами: США, Бельгией, Болгарией, Иорданией, Ирландией, Италией, Кипром и Северной Македонией.
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Оперштаб принял решение об увеличении числа рейсов с Австрией, Азербайджаном, Арменией, Грецией. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
Также Россия возобновляет авиасообщение сразу с несколькими странами: США, Бельгией, Болгарией, Иорданией, Ирландией, Италией, Кипром и Северной Македонией.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что российская делегация завершила инспекцию в Турции. По ее итогам было принято решение о восстановлении полномасштабного авиасообщения с Турцией с 22 июня.