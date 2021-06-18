Еще в двух районах Крыма ввели режим ЧС из-за ливней

В Республике Крым режим чрезвычайной ситуации регионального масштаба из-за сильнейших ливней и подтоплений ввели помимо Ялты и Керчи еще в двух муниципалитетах - в Феодосии и Кировском районе.

«Режим ЧС регионального масштаба ввели в Феодосии, Кировском районе, Ялте», - сообщил на заседании регионального оперативного штаба по ЧС советник главы региона Олег Крючков.

Из-за черноморского циклона в четверг, 17 июня, и в ночь на пятницу, 18 июня в некоторых районах полуострова выпали обильные осадки. В результате сотни жилых домов, зданий и автомобилей оказались затоплены.

Больше всего пострадали Керчь и Ялта. В регионе объявлено штормовое предупреждение, сохраняется угроза схода селей. Помощь пострадавшим от разгула стихии жителям Крыма окажут помощь подразделения Черноморского флота.

Ранее глава полуострова Сергей Аксенов сообщил, что сильные ливни в Крыму наполнили водой обмелевшие из-за засухи водохранилища. В частности, речь идет о Загорском водохранилище, которое снабжает питьевой водой ялтинский регион. Глава республики также выразил надежду, что наполнение водохранилищ решит проблему с подачей воды. При этом Аксенов отметил, что Алуштинское водохранилище получило только 68 тысяч кубометров воды.