Власти Крыма рассказали о наполнении водохранилищ региона из-за ливней

Сильные ливни в Крыму наполнили водой обмелевшие из-за засухи водохранилища. Об этом рассказал глава республики Сергей Аксенов. В частности, речь идет о Загорском водохранилище, которое снабжает питьевой водой ялтинский регион.

«Загорское водохранилище получило почти один млн кубометров воды за сутки, и каждый день будут притоки и будет прибавляться», - указал Аксенов журналистам.

Глава республики также выразил надежду, что наполнение водохранилищ решит проблему с подачей воды. При этом Аксенов отметил, что Алуштинское водохранилище получило только 68 тысяч кубометров воды.

Из-за черноморского циклона в четверг, 17 июня, и в ночь на пятницу, 18 июня в некоторых районах полуострова выпали обильные осадки. В результате сотни жилых домов, зданий и автомобилей оказались затоплены.

Больше всего пострадали Керчь и Ялта. В регионе объявлено штормовое предупреждение, сохраняется угроза схода селей. Помощь пострадавшим от разгула стихии жителям Крыма окажут помощь подразделения Черноморского флота.