В Кремле назвали причины роста заболеваемости COVID-19 в России

Причиной резкого роста заболеваемости коронавирусом в РФ стало нигилистическое отношение россиян к этой инфекции, низкие темпы вакцинации, также коварство самой болезни. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Тотальный нигилизм, низкий уровень вакцинации, ну и, кроме того, также коварство самой инфекции тоже нельзя забывать», - сказал он.

По данным оперштаба, за последние сутки в России выявлено 17 262 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 14,3% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 453 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 10 954 человека.