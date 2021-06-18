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Во Владивостоке ужесточили ограничения по коронавирусу

Анна Касаткина
02:35 18.06.2021
В городе наблюдается рост количества заболевших.
Во Владивостоке ужесточили ограничения по коронавирусу
© Фото: pixabay
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Во Владивостоке приостанавливают проведение торжественных и развлекательных мероприятий с общей численностью более 40 человек из-за роста заражений коронавирусом. Об этом сообщил исполняющий обязанности мэра города Константин Шестаков.

«В связи с увеличением роста заболеваемости COVID-19 и на основании предложения регионального Роспотребнадзора во Владивостоке приостанавливается проведение торжественных и развлекательных мероприятий с общей численностью более 40 человек», - говорится на странице главы города в Instagram.

Шестаков также напомнил жителям города о необходимости использовать средства индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию. Он отметил, что единственный способ остановить распространение болезни - это вакцинация. Бесплатную прививку во Владивостоке поставили уже 62 тысячи человек, добавил Шестаков.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что Москва из-за количества заболевших COVID-19 находится очень близко к жестким ограничениям.

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