Семь ведер воды на квадратный метр: метеорологи рассказали о масштабах наводнения в Крыму

Из-за непогоды весь восток Крыма превратился в зону стихийного бедствия, там объявлен режим ЧС. Последствия ливня сильнее всего ощутили жители Керчи: подтоплены более 200 домов, обесточены больница и центр города.

Этот потоп в Керчи уже именуют библейским. Масштаб стихийного бедствия очевиден, особенно хорошо это видно по местному стадиону имени 50-летия октября.

Часть домов осталась без электричества. Действует штормовое предупреждение. Вода подступает к окнам многоэтажек. Люди оказались заблокированными в собственных квартирах.

Тысячи горожан опоздали на работу. Общественный транспорт, личные авто - все это оказалось бесполезным. Передвигаться можно только на лодках. Именно так, кстати, и сделал глава Республики Крым Сергей Аксенов, когда прибыл в город. Первым делом он отправился на осмотр главной городской больницы.

Дренажная система с таким объемом воды не справляется, в некоторых районах ее уровень достигает двух метров. Так, под воду практически целиком ушел Центральный рынок.

В ближайшие часы вода еще прибудет. Метеорологи предупреждали о 130% осадков от месячной нормы. На бытовом языке - на каждый квадратный метр улиц должно вылиться семь ведер воды. Что-то похожее было на полуострове в 1940 году.

А в Ростовской области воду с улиц откачивают коммунальной техникой и копают траншеи. Суше станет только к выходным, когда влияние антициклона вытеснит дождевой фронт.