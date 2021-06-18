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В Ялте введен режим ЧС после масштабного наводнения

Ян Брацкий
11:57 18.06.2021
В ночь на пятницу в Ялте и на горе Ай-Петри в Крыму выпала месячная норма осадков.
В Ялте введен режим ЧС после масштабного наводнения
© Фото: yalta.rk.gov.ru
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В Ялте введен режим ЧС из-за масштабных подтоплений после аномальных ливней. О принятом решении сообщили местные власти.

«В настоящий момент в Ялте объявлен режим "чрезвычайная ситуация". Реки вышли из берегов. Подтапливается центральная часть города. Проводим эвакуацию людей», - приводит ТАСС слова главы администрации Ялты Янины Павленко.

В ночь на пятницу в Ялте и на горе Ай-Петри в Крыму выпала месячная норма осадков. Региональный Гидрометцентр отметил, что на горе Ай-Петри выпало 84 мм осадков при месячной норме для этой местности в 72 мм.

Синоптики пообещали, что дождливая погода в регионе сохраниться еще сутки, а значит подтопления могут продолжиться.

В Крыму продолжают устранять последствия сильнейших ливней. Как сообщают в МЧС, снабжение жителей полуострова питьевой водой восстановлено. Проблемы с электричеством еще решают - без света накануне остались 40 тысяч человек. Больше всего пострадала Керчь, там до сих пор идет эвакуация людей. Спасатели на руках выносят пенсионеров из затопленных районов. Выехать из своего жилья пришлось почти девяти сотням горожан. Организована работа шести пунктов временного размещения.

На улицах экстренные службы откачивают воду и убирают поваленные деревья. Приводить город в порядок помогают подразделения Росгвардии и ОМОН.

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