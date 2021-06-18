Путин на заседании Совбеза РФ предложил обсудить итоги встречи с Байденом

Владимир Путин на заседании Совета безопасности России предложил обсудить итоги встречи с Джо Байденом.

«Начать предлагаю с анализа результатов наших встреч в Женеве с президентом США. И попросил бы в этой связи начать нашу сегодняшнюю дискуссию с Сергея Викторовича Лаврова», - сказал президент.

Встреча двух лидеров состоялась 16 июня. По итогам саммита каждый из президентов дал отдельную пресс-конференцию.

Позднее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что переговоры прошли «скорее со знаком плюс». Многое удалось понять и определить то, где пока взаимодействие не получается. Также он сообщил, что на реализацию договоренностей президентов РФ и США, которые были достигнуты в ходе переговоров в Женеве, уйдут месяцы, однако конкретных сроков этой работы в данный момент нет.