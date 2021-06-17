В Кремле оценили итоги встречи Путина и Байдена

Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве прошли «скорее со знаком плюс». Многое удалось понять и определить то, где пока взаимодействие не получается. С таким заявлением выступил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Но сейчас можем сказать, в первую очередь, основываясь на оценке самого президента, что прошел он скорее со знаком плюс», - отметил представитель Кремля в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Историческая встреча двух президентов прошла накануне на вилле Ла-Гранж в Женеве. Переговоры заняли почти пять часов и состояли из встречи в узком составе и беседы в расширенном составе. Среди ключевых результатов: возвращение послов - нашего в Вашингтон, американского в Москву. Внешнеполитические ведомства договорились возобновить консультации по всем вопросам. Компромиссы могут быть найдены в теме обмена осужденными.

Иностранная пресса, оценивая итоги саммита, с удовлетворением отметила, что начало диалога между ведущими державами положительно скажется на стратегической стабильности во всем мире и поможет нормализовать отношения Москвы и Вашингтона.