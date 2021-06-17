Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире Переговоры Путина и Байдена ТЕГИ

В Кремле оценили итоги встречи Путина и Байдена

Ян Брацкий
10:40 17.06.2021
По словам пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова, саммит прошел со знаком плюс.
В Кремле оценили итоги встречи Путина и Байдена
© Фото: пресс-служба президента РФ
Читайте нас на:

Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве прошли «скорее со знаком плюс». Многое удалось понять и определить то, где пока взаимодействие не получается. С таким заявлением выступил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Но сейчас можем сказать, в первую очередь, основываясь на оценке самого президента, что прошел он скорее со знаком плюс», - отметил представитель Кремля в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Историческая встреча двух президентов прошла накануне на вилле Ла-Гранж в Женеве. Переговоры заняли почти пять часов и состояли из встречи в узком составе и беседы в расширенном составе. Среди ключевых результатов: возвращение послов - нашего в Вашингтон, американского в Москву. Внешнеполитические ведомства договорились возобновить консультации по всем вопросам. Компромиссы могут быть найдены в теме обмена осужденными.

Иностранная пресса, оценивая итоги саммита, с удовлетворением отметила, что начало диалога между ведущими державами положительно скажется на стратегической стабильности во всем мире и поможет нормализовать отношения Москвы и Вашингтона.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.