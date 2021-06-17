В Кремле рассказали о сроках реализации договоренностей Путина и Байдена

На реализацию договоренностей президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена, которые были достигнуты в ходе переговоров в Женеве, уйдут месяцы, однако конкретных сроков этой работы в данный момент нет. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Действительно, потребуется какое-то время на реализацию тех пониманий, которые были констатированы в ходе вчерашней беседы...На это потребуется время. Каких-то дедлайнов здесь нет и быть не может», - сказал представитель Кремля.

Напомним, что историческая встреча двух лидеров состоялась накануне, 16 июня, на вилле Ла Гранж в Женеве. Переговоры заняли более четырех часов и состояли из встреч в узком и расширенном составах. Среди ключевых результатов: возвращение послов - нашего в Вашингтон, американского в Москву. Внешнеполитические ведомства договорились возобновить консультации по всем вопросам.