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В Кремле рассказали о сроках реализации договоренностей Путина и Байдена

Анна Назайкина
13:27 17.06.2021
Встреча двух лидеров состоялась накануне, 16 июня, на вилле Ла Гранж в Женеве.
В Кремле рассказали о сроках реализации договоренностей Путина и Байдена
© Фото: Пресс-служба президента РФ
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На реализацию договоренностей президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена, которые были достигнуты в ходе переговоров в Женеве, уйдут месяцы, однако конкретных сроков этой работы в данный момент нет. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Действительно, потребуется какое-то время на реализацию тех пониманий, которые были констатированы в ходе вчерашней беседы...На это потребуется время. Каких-то дедлайнов здесь нет и быть не может», - сказал представитель Кремля.

Напомним, что историческая встреча двух лидеров состоялась накануне, 16 июня, на вилле Ла Гранж в Женеве. Переговоры заняли более четырех часов и состояли из встреч в узком и расширенном составах. Среди ключевых результатов: возвращение послов - нашего в Вашингтон, американского в Москву. Внешнеполитические ведомства договорились возобновить консультации по всем вопросам.

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