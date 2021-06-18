МИД РФ: учения НАТО Defender Europe обсуждалась на саммите Путина и Байдена
Defender Europe 2021 оказались крупнейшими натовскими учениями за 30 лет - ранее об этом заявлял министр обороны России Сергей Шойгу.
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что обеспокоенность учениями НАТО Defender Europe 2021 обсуждалась на саммите Путина и Байдена.
Defender Europe 2021 оказались крупнейшими натовскими учениями за 30 лет - ранее об этом заявлял министр обороны России Сергей Шойгу.
В ходе осуществлялся, например, масштабный воздушный десант в Эстонии - только в этом эпизоде было задействовано семь сотен военнослужащих 82-й дивизии ВДВ США.