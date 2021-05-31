Сергей Шойгу отметил растущую угрозу со стороны НАТО на западном стратегическом направлении

Сергей Шойгу отметил растущую военную угрозу со стороны НАТО. Он сделал это на заседании Коллегии Минобороны России.

НАТО во главе с США наращивает интенсивность полетов стратегической авиации, вблизи наших границ все чаще присутствуют их боевые корабли с крылатыми ракетами, растет число учений.

«Обстановка на Западном стратегическом направлении характеризуется нарастанием военных угроз. За последние семь лет в 14 раз выросла интенсивность полетов стратегической бомбардировочной авиации ВВС США в Европе», - сказал министр.

В качестве примера министр привел действия Североатлантического альянса на Балтике.

«Только в прошлом году корабли данного класса трижды выполняли задачи вблизи Калининградской области. Всего с 2016 года система объективного контроля зафиксировала 18 таких выходов боевых кораблей в предполагаемые районы пуска крылатых ракет», - подчеркнул Шойгу.

Министр констатировал, что США и НАТО продолжают расширять масштабы подготовки войск у границ России. Сейчас идут крупнейшие за последние 30 лет Defender Europe - 2021, в которых задействовано до 40 тысяч военнослужащих. Цель - отработка переброска полнокровной дивизии США в Европу.