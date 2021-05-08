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США высадили десант в Эстонии

Роман Захаров
13:33 08.05.2021
Высадка американского десанта произошла в рамках учений Swift Response.
США высадили десант в Эстонии
© Фото: s6durileht, Facebook
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Американские военные в ночь на субботу высадили в Эстонии масштабный воздушный десант в рамках учений Swift Response. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного штаба эстонских Сил обороны.

«Более 700 военнослужащих 82-й дивизии ВДВ США десантировались на аэродром местечка Нурмси Ярваского уезда. Также были сброшены боевая техника и снаряжение», - сказано в сообщении.

По данным эстонских военнослужащих, основная часть десантников прибыла в Эстонию транспортными самолетами непосредственно из Соединенных Штатов. Десант выбросили в ночное время в тактической обстановке, максимально приближенной к реальной. За происходящим наблюдала президент Эстонии Керсти Кальюлайд.

Отмечается, что до утра 9 мая американские десантники на вертолетах должны вылететь из Нурмси на Центральный полигон. Маневры планируют посетить несколько крупных военачальников США.

В Эстонии 5 мая начались учения Swift Response, являющиеся частью серии крупнейших за последние 25 лет учений Соединенных Штатов на территории Европы - Defender Europe, которые пройдут в 16 европейских государствах с участием 28 тысяч американских военных.

На учениях Swift Response отрабатывается защита Эстонии в кризисной ситуации. В маневрах примут участие почти 2500 военнослужащих Эстонии, США и Британии, свыше 20 самолетов и 25 вертолетов. Завершиться учения должны 14 мая.

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