В стране и мире Путин и Лукашенко совершили морскую прогулку Кира Карон Лукашенко прибыл в Россию с рабочим визитом. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко общались неформально и совершили морскую прогулку. «Вчера был официальный день переговоров, а сегодня неформальная часть этих переговоров. Они (президенты - Прим.ред.) еще вчера договорились, что воспользуются хорошей погодой, прекрасной природой российского юга, и сегодня они совершили морскую прогулку», - сказал Песков. Он добавил, что Лукашенко прибыл в Россию с рабочим визитом. Ранее стало известно, что Президент Белоруссии Александр Лукашенко на переговорах с Владимиром Путиным не ставил вопрос о дополнительной экономической помощи республике. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика