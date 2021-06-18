Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Уличные реки и плотины из поваленных деревьев: кадры из затопленной Керчи

Виктория Косогляденко
10:58 18.06.2021
Город постепенно приходит в себя после аномальных ливней, сотрудники ЖКХ приводят в порядок улицы и дома, полицейские охраняют временно оставленное жилье.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Житель города героя, YouTube
Читайте нас на:

В Крыму устраняют последствия сильнейших ливней. Как сообщают в МЧС, снабжение жителей полуострова питьевой водой восстановлено. Проблемы с электричеством еще решают - без света накануне остались 40 тысяч человек. Больше всего пострадала Керчь, там до сих пор идет эвакуация людей. Спасатели на руках выносят пенсионеров из затопленных районов. Выехать из своего жилья пришлось почти девяти сотням горожан. Организована работа шести пунктов временного размещения.

На улицах экстренные службы откачивают воду и убирают поваленные деревья. Приводить город в порядок помогают подразделения Росгвардии и ОМОН. Обстановка постепенно нормализуется, но режим ЧС пока не снят. На улицах Керчи появились специальные отряды, которые будут защищать покинутые дома от мародеров, дежурство ведется круглосуточно. Тем временем ливень дошел до Южного берега Крыма. Уже есть подтопления в Ялте. За шесть часов там выпало осадков столько, сколько обычно бывает за месяц. Синоптики предупреждают об угрозе схода селей.

Серьезное наводнение и в Забайкалье. Из-за сильных дождей реки вышли из берегов. В восьми районах объявлен режим ЧС. Затоплены как минимум семь мостов, перекрыто движение по дорогам регионального значения. Более 10 сел оказались отрезанными от большой земли. Разрушены заборы, залиты подвалы и приусадебные участки. Возникли перебои с электричеством и сотовой связью. Для местных жителей подготовлен пункт временного размещения. Из Читы в район бедствия направлена аэромобильная группировка МЧС - около 50 человек со спецтехникой.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
10:51 В стране и мире
Путин наложил вето на закон об ответственности СМИ за распространение фейков
10:17 ОПК
Видео
Рождение «Тайфунов»: как в Набережных Челнах производят бронемашины для Минобороны
10:02 В стране и мире
Видео
Мэр Москвы продлил дополнительные ограничения из-за COVID-19 до 29 июня
05:15 Армия
Видео
Проверить надежность обороны: экипажи кораблей ТОФ провели масштабные учения
01:42 В стране и мире
Опасное лето: в Москву приходит рекордная жара
Популярное
Видео
Через тернии к звездам: как житель Екатеринбурга из подручных средств построил обсерваторию в собственном доме
Видео
Врач развеял миф о пользе светлой одежды в жару
Видео
По пояс в воде: новые кадры «библейского потопа» в Крыму
СМИ: в Великобритании произошла вспышка редкой смертельной болезни
Видео
Конструкторы показали, как новые выстрелы к РПГ-7 расширяют возможности гранатомета
Названы продукты, с которыми опасно сочетать черешню
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.