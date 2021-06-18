Уличные реки и плотины из поваленных деревьев: кадры из затопленной Керчи

В Крыму устраняют последствия сильнейших ливней. Как сообщают в МЧС, снабжение жителей полуострова питьевой водой восстановлено. Проблемы с электричеством еще решают - без света накануне остались 40 тысяч человек. Больше всего пострадала Керчь, там до сих пор идет эвакуация людей. Спасатели на руках выносят пенсионеров из затопленных районов. Выехать из своего жилья пришлось почти девяти сотням горожан. Организована работа шести пунктов временного размещения.

На улицах экстренные службы откачивают воду и убирают поваленные деревья. Приводить город в порядок помогают подразделения Росгвардии и ОМОН. Обстановка постепенно нормализуется, но режим ЧС пока не снят. На улицах Керчи появились специальные отряды, которые будут защищать покинутые дома от мародеров, дежурство ведется круглосуточно. Тем временем ливень дошел до Южного берега Крыма. Уже есть подтопления в Ялте. За шесть часов там выпало осадков столько, сколько обычно бывает за месяц. Синоптики предупреждают об угрозе схода селей.

Серьезное наводнение и в Забайкалье. Из-за сильных дождей реки вышли из берегов. В восьми районах объявлен режим ЧС. Затоплены как минимум семь мостов, перекрыто движение по дорогам регионального значения. Более 10 сел оказались отрезанными от большой земли. Разрушены заборы, залиты подвалы и приусадебные участки. Возникли перебои с электричеством и сотовой связью. Для местных жителей подготовлен пункт временного размещения. Из Читы в район бедствия направлена аэромобильная группировка МЧС - около 50 человек со спецтехникой.