В Ялте за ночь выпала месячная норма осадков

Месячная норма осадков выпала в ночь на пятницу в Ялте и на горе Ай-Петри в Крыму. Об этом говорится в сообщении регионального Гидрометцентра.

«С полуночи до 06:00 выпало в Ялте 42 мм, это месячная норма осадков, Никитский сад - 39 мм, Севастополь - 28 мм, Ай-Петри - 84 мм, Ангарский перевал - 28 мм, Херсонес - 80 мм», - информируют синоптики.

Отмечается, что на горе Ай-Петри выпало 84 мм осадков при месячной норме для этой местности в 72 мм.

Также в Гидрометцентре спрогнозировали сохранение дождливой погоды в регионе в течение суток.

Кадрами наводнения активно делятся местные жители в социальных сетях. На записях видно, что стихия превратила в реки городские тротуары. В некоторых районах вода подмыла грунт, из-за чего в образовавшиеся воронки проваливаются автомобили.