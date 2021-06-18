Эксперт рассказал, какими правами работодателя наделяет постановление об обязательной вакцинации

Решение об обязательной вакцинации для отдельных категорий граждан в Москве приняли в Роспотребнадзоре. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса в столице Сергей Миронов.

«От Роспотребнадзора исходит данная инициатива. Но она касается не всех жителей, а работников, обозначенных в постановлении предприятий. Документ, который выпустил санитарный врач, обязывает все указанные в нем предприятия провакцинировать 60% сотрудников. Если предприятия этого не сделают, есть совершенно понятные санкции - штрафы до миллиона рублей и закрытие на 90 дней», - сказал он.

При этом эксперт подчеркнул, что решение принято именно в Роспотребнадзоре, поскольку мэрия Москвы на это не уполномочена.

Миронов также сообщил, что, согласно выпущенному постановлению, работодатель имеет право отстранять от работы непривитых сотрудников.

«Работодатель должен что-то сделать для того, чтобы 60% сотрудников привить. Исходя из того, что у нас в стране всего 12% населения привито, чудес не бывает, они сами не привьются. В постановлении Роспотребнадзора говорится о сложной эпидемиологической ситуации, исходя из этого можно говорить, что работодатель имеет право отстранять сотрудников от работы без выплаты зарплаты, если они не прививаются к 15 июля», - объяснил специалист.

Ранее власти Москвы приняли решение об обязательной вакцинации отдельных категорий граждан: занятых в торговле, общепите, ЖКХ, транспорте, образовании и здравоохранении. Позже в Кремле назвали такие меры вполне оправданными.