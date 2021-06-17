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В Белом доме рассказали о договоренностях США и РФ по вопросу работы дипмиссий

Виктория Ивашечкина
04:03 17.06.2021
Ранее президент России Владимир Путин сообщил о возвращении послов двух стран, которые находятся на консультациях в своих столицах.
В Белом доме рассказали о договоренностях США и РФ по вопросу работы дипмиссий
© Фото: pixabay
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РФ и США договорились изучить вызовы в работе дипломатических представительств. Об этом сообщил представитель американской администрации.

«Мы договорились о важности возвращения наших послов в свои столицы соответственно, и Салливан, который находится здесь, надеюсь, что уже собрал свой чемодан и возвращается обратно в Москву, и посол (РФ в США Анатолий - ред.) Антонов вернется обратно в Вашингтон», - заявил высокопоставленный представитель администрации США.

В среду, 16 июня, на встрече в Женеве президенты России и США договорились о возвращении послов двух стран, которые находятся на консультациях в своих столицах. Об этом по итогам саммита рассказал журналистам президент России. 

Первая встреча Путина и Байдена состоялась в среду в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил, что важным итогом встречи глав государств стало подтверждение недопустимости ядерной войны.

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