В Роспотребнадзоре поручили усилить мониторинг за ситуацией с COVID-19 в регионах

Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила сотрудникам в регионах усилить мониторинг за ситуацией с COVID-19 и при необходимости ужесточать меры.

«Усилить мониторинг, усилить мониторинг изменчивости вируса, эпидситуации и вводить дополнительные требования, меры при необходимости», – заявила глава ведомства.

Комментируя решение некоторых регионов ввести обязательную вакцинацию от коронавируса для ряда работников, она уточнила, что речь идет о работниках из группы риска.

«Речь идет о группе риска, о тех работниках, которые имеют по долгу своей работы постоянный контакт с людьми», - рассказала Попова в эфире телеканала «Россия 1».

По ее словам, рост заболеваемости COVID-19 связан с «тотальным нигилизмом» по отношению к защитных мерам.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в ходе заседание президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом сообщил, что решение об обязательной вакцинации сотрудников предприятий сфер обслуживания было непростым . Но данное решение, по словам градоначальника, продиктовано необходимостью и серьезной ситуацией с заболеваемостью COVID-19 в столице.

Накануне глава управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева поставила руководителям столичных организаций задачу привить до 15 августа 60% сотрудников.