Собянин назвал непростым решение об обязательной вакцинации сотрудников сфер обслуживания

Мэр Москвы Сергей Собянин в ходе заседание президиума Координационного совета по борьбе с коронавирусом сообщил, что решение об обязательной вакцинации сотрудников некоторых предприятий было непростым.

«По согласованию с правительственной комиссией мы приняли решение. Главный врач Роспотребнадзора по эпид. показаниям обязательную вакцинацию ряда групп, работающих граждан. Работающих в торговле, в услугах, бытовых услугах, образовании, здравоохранении, органов государственной власти, региональных и местного самоуправления и ряде других. Решение сложное, непростое», – сообщил мэр столицы.

Решение сложное, непростое, но оно продиктовано необходимостью и такой серьезной ситуацией, которую мы наблюдаем, отметил он. Собянин подчеркнул, что в три раза выросли объемы вакцинации и они будут нарастать каждый день.

Ранее глава управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева поставила руководителям столичных организаций задачу привить до 15 августа 60% сотрудников.