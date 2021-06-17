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Собянин назвал непростым решение об обязательной вакцинации сотрудников сфер обслуживания

Олеся Степакова
18:09 17.06.2021
По словам мэра столицы, решение продиктовано серьезной ситуацией с заболеванием COVID-19 в Москве.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Томас Тхайцук, РИА Новости
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Мэр Москвы Сергей Собянин в ходе заседание президиума Координационного совета по борьбе с коронавирусом сообщил, что решение об обязательной вакцинации сотрудников некоторых предприятий было непростым.

«По согласованию с правительственной комиссией мы приняли решение. Главный врач Роспотребнадзора по эпид. показаниям обязательную вакцинацию ряда групп, работающих граждан. Работающих в торговле, в услугах, бытовых услугах, образовании, здравоохранении, органов государственной власти, региональных и местного самоуправления и ряде других. Решение сложное, непростое», – сообщил мэр столицы.

Решение сложное, непростое, но оно продиктовано необходимостью и такой серьезной ситуацией, которую мы наблюдаем, отметил он. Собянин подчеркнул, что в три раза выросли объемы вакцинации и они будут нарастать каждый день.

Ранее глава управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева поставила руководителям столичных организаций задачу привить до 15 августа 60% сотрудников.

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