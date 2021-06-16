В Москве назвали количество работников, подлежащих обязательной вакцинации

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что согласно постановлению Роспотребнадзора вакцинации подлежат более двух миллионов работников сферы услуг в Москве.

«Вакцинации подлежат 60%, то есть чуть более двух миллионов человек, и часть из них уже наверняка вакцинированы», - цитирует РИА Новости слова заммэра столицы.

При этом Ракова отметила, что обязательная вакцинация 60% сотрудников предприятия не ограничивает права граждан. Каждый человек по-прежнему самостоятельно принимает решение, делать ему прививку или нет.

«Работники в Москве могут сделать прививку любой из четырех зарегистрированных вакцин», - добавила заммэра.

Ракова также сообщила, что в Москве продолжают ухудшаться показатели распространения коронавируса.

«Койки в больницах могут закончиться через две-три недели», - сказала она.

Ранее глава управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева поставила руководителям столичных организаций задачу привить до 15 августа 60% сотрудников. Обязательную вакцинацию должны пройти работники сферы торговли, услуг, общественного питания, транспорта, здравоохранения, ЖКХ, МФЦ, образования и культуры.