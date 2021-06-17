В стране и мире Коронавирус В ресторанах Москвы могут ввести зоны для вакцинированных клиентов Олеся Степакова Отмечается, что что подобный опыт есть у ресторанной отрасли Израиля. © Фото: pixabay Читайте нас на: Представители ресторанной отрасли Москвы обсуждают создание свободных от коронавируса зон в заведениях для вакцинированных клиентов. «Пока ведутся переговоры о том, какие рестораны и фудкорты будут готовы принять участие в Москве в эксперименте по созданию свободных от COVID-19 зон для вакцинированных посетителей», – приводит РИА Новости слова главы Федерации рестораторов и отельеров (ФРиО), общественный омбудсмен по вопросам, связанным с ликвидацией нарушений прав предпринимателей в индустрии гостеприимства, Игорь Бухаров. Подобный опыт есть уже у рестораторов Израиля, добавил он. «Например, в Израиле после окончания локдауна было разрешено в рестораны пускать людей с «зеленым паспортом», QR-кодом, подтверждающими вакцинацию документами», – рассказал Бухаров. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в ходе заседание президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом сообщил, что решение об обязательной вакцинации сотрудников предприятий сфер обслуживания было непростым . Но данное решение, по словам градоначальника, продиктовано необходимостью и серьезной ситуацией с заболеваемостью COVID-19 в столице. Накануне глава управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева поставила руководителям столичных организаций задачу привить до 15 августа 60% сотрудников. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика