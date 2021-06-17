Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

В ресторанах Москвы могут ввести зоны для вакцинированных клиентов

Олеся Степакова
20:15 17.06.2021
Отмечается, что что подобный опыт есть у ресторанной отрасли Израиля.
В ресторанах Москвы могут ввести зоны для вакцинированных клиентов
© Фото: pixabay
Читайте нас на:

Представители ресторанной отрасли Москвы обсуждают создание свободных от коронавируса зон в заведениях для вакцинированных клиентов.

«Пока ведутся переговоры о том, какие рестораны и фудкорты будут готовы принять участие в Москве в эксперименте по созданию свободных от COVID-19 зон для вакцинированных посетителей», – приводит РИА Новости слова главы Федерации рестораторов и отельеров (ФРиО), общественный омбудсмен по вопросам, связанным с ликвидацией нарушений прав предпринимателей в индустрии гостеприимства, Игорь Бухаров.

Подобный опыт есть уже у рестораторов Израиля, добавил он.

«Например, в Израиле после окончания локдауна было разрешено в рестораны пускать людей с «зеленым паспортом», QR-кодом, подтверждающими вакцинацию документами», – рассказал Бухаров.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в ходе заседание президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом сообщил, что решение об обязательной вакцинации сотрудников предприятий сфер обслуживания было непростым . Но данное решение, по словам градоначальника, продиктовано необходимостью и серьезной ситуацией с заболеваемостью COVID-19 в столице.

Накануне глава управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева поставила руководителям столичных организаций задачу привить до 15 августа 60% сотрудников.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.