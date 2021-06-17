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«Темпы заражения очень высокие»: Мишустин о коронавирусе в РФ

Иван Линдеманн
19:16 17.06.2021
По его словам, в настоящее время еще рано отказываться от соблюдения рекомендаций специалистов и мер предосторожности.
«Темпы заражения очень высокие»: Мишустин о коронавирусе в РФ
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
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Число заболевших коронавирусом в России растет, ситуация крайне непростая. Об этом заявил Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.

«Эксперты говорят о появлении новых штаммов, которые не просто стремительно распространяются, но и приводят к серьезным осложнениям», - заявил глава правительства.

По его словам, данная ситуация является дополнительной нагрузкой на систему здравоохранения, поэтому в настоящее время еще рано отказываться от соблюдения рекомендаций специалистов и мер предосторожности.

«В то время как в других странах стоят в очередях и готовы платить большие деньги или ехать за границу, чтобы сделать прививку, у наших граждан есть такая возможность:  бесплатно и на всей территории страны», - сказал премьер-министр.

Также он прокомментировал обязательную вакцинацию сотрудников сферы обслуживания в Москве. Глава правительства выразил мнение, что это позволит защитить людей и не останавливать предприятия.

«Важно не допустить, чтобы сфера услуг становилась точкой распространения инфекции. И рассчитываю, что бизнес понимает, насколько необходима вакцинация, чтобы обезопасить и сотрудников, и клиентов», - уточнил Мишустин.

На это же заседании мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в столице стремительно осложняется. По словам градоначальника, в городе наблюдается огромная динамика по COVID-19 - всего за несколько дней число инфицированных увеличилось с трех до семи тысяч.

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