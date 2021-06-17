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Собянин заявил, что в Москве наблюдается «огромная» динамика по COVID-19

Анна Назайкина
18:10 17.06.2021
По словам мэра столицы, в данный момент город справляется с темпами госпитализации заболевших коронавирусом.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Aleksander Polyakov Globallookpress
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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в столице стремительно осложняется. По словам градоначальника, в городе наблюдается огромная динамика по COVID-19 - всего за несколько дней число инфицированных увеличилось с трех до семи тысяч.

«Мы сталкиваемся, скорее всего, с новыми штаммами, более агрессивными и быстро распространяемыми», - сказал он на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

Несмотря на это, отметил Собянин, в данный момент город справляется с темпами госпитализации заболевших коронавирусом.

«Буквально за считанные дни с 12 тысяч коек, которые у нас были в этой группировке нарастили ее до 17 тысяч. При этом мы с трудом успеваем за ростом госпитализаций, которые тоже нарастают. Тем не менее, пока справляемся и запас есть. В ближайшие недели планируем нарастить эту группировку до максимального количества - 24 тысячи коек», - сообщил Собянин.

По данным оперштаба, в Москве за сутки было выявлено 6 195 случаев инфицирования коронавирусом. 3 636 человек смогли справиться с болезнью, скончались - 73. Всего в столице за весь период пандемии было выявлено 1 260 089 случаев COVID-19.

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