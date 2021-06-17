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На востоке Крыма ввели режим ЧС из-за сильных осадков и подтоплений

Анна Назайкина
12:26 17.06.2021
Всех местных жителей, которые пострадали в результате стихийного бедствия, разместят в гостиницах, а также обеспечат питанием.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: morekerch, ВКонтакте
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Режим ЧС межмуниципального уровня ввели на востоке Крыма из-за подтоплений, вызванных сильными осадками. Об этом сообщил глава администрации Керчи Сергей Бороздин.

«Под руководством главы Крыма Сергея Аксенова в Керчи прошло заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности республики Крым. Штаб принял решение признать сложившуюся ситуацию как чрезвычайную природного характера межмуниципального уровня реагирования. В Керчи продолжается спасательная операция, эвакуация людей», – рассказал Бороздин на странице в Facebook.

Кроме того, было отмечено, что в настоящее время из-за обильных осадков на полуострове были подтоплены пять муниципальных образований.

Глава региона поручил направить специалистов для проведения подворовых обходов и установлению ущерба населению. Как сообщается, всех местных жителей, которые пострадали в результате стихийного бедствия, разместят в гостиницах, а также обеспечат трехразовым питанием.

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