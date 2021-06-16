Телеканал «Звезда» на facebook
Спорт Спорт Спорт

На кону выход в плей-офф: Черчесов назвал задачи сборной перед матчем с Финляндией

Ян Брацкий
08:14 16.06.2021
Главный тренер национальной команды Станислав Черчесов заявил, что сборная должна реабилитироваться за провальный старт на Евро.
На кону выход в плей-офф: Черчесов назвал задачи сборной перед матчем с Финляндией
© Фото: Александр Гальперин, РИА Новости
Читайте нас на:

Сборную России по футболу сегодня ждет ответственная игра с финнами в Санкт-Петербурге. Сейчас у нашей команды есть все шансы выйти в плей-офф. Спортсмены уже провели предматчевую тренировку. Также ранее стало известно, что расположение сборной из-за травмы покинул 37-летний Юрий Жирков. Защитник уехал на лечение в Москву.

Во время пресс-конференции наставник российской команды Станислав Черчесов подчеркнул, что игра со сборной Бельгии вполне заслужила критику и заявил, что уже в этом матче команда должна реабилитироваться.

«Мы должны поддержать обе стороны. И тех, кто нас критикует и тех, кто нас поддерживает. Обе стороны правы, они за нас болеют, наша задача - реваншироваться перед ними», - сказал Черчесов.

Россия занимает последнее место в своей группе - у нас ноль очков. Финляндия на второй строчке с тремя баллами. Принципиальная игра состоится сегодня в 16:00 по московскому времени.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
07:04 В стране и мире
Видео
Аномальное лето: на Москву надвигается небывалая жара
05:23 В стране и мире
СМИ: в России планируют создать единую систему видеонаблюдения
00:40 В стране и мире
Опубликована фотография места встречи Путина и Байдена
22:10 В стране и мире
Видео
МО РФ: террористы и «Белые каски» доставили емкости с хлором к городу Ариха для инсценировки «химатаки»
02:07 Армия
Видео
Уничтожить условного противника: установки «Тополь» вышли на маршруты боевого патрулирования под Тверью
Популярное
В Минтруде предложили назначать пенсию в автоматическом режиме
Видео
Конструкторы показали, как новые выстрелы к РПГ-7 расширяют возможности гранатомета
Врач определила лучший напиток для похудения
Ученые назвали неожиданный способ защиты от коронавируса
«Потрясающе!»: китайцы оценили интервью Путина NBC
В Германии назвали чушью условие Украины по Крыму и «Северному потоку - 2»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.