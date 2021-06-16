На кону выход в плей-офф: Черчесов назвал задачи сборной перед матчем с Финляндией

Сборную России по футболу сегодня ждет ответственная игра с финнами в Санкт-Петербурге. Сейчас у нашей команды есть все шансы выйти в плей-офф. Спортсмены уже провели предматчевую тренировку. Также ранее стало известно, что расположение сборной из-за травмы покинул 37-летний Юрий Жирков. Защитник уехал на лечение в Москву.

Во время пресс-конференции наставник российской команды Станислав Черчесов подчеркнул, что игра со сборной Бельгии вполне заслужила критику и заявил, что уже в этом матче команда должна реабилитироваться.

«Мы должны поддержать обе стороны. И тех, кто нас критикует и тех, кто нас поддерживает. Обе стороны правы, они за нас болеют, наша задача - реваншироваться перед ними», - сказал Черчесов.

Россия занимает последнее место в своей группе - у нас ноль очков. Финляндия на второй строчке с тремя баллами. Принципиальная игра состоится сегодня в 16:00 по московскому времени.