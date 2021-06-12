Сборная России проиграла команде Бельгии со счетом 0:3 на Евро-2020

Российские футболисты потерпели поражение в игре со сборной Бельгии на Чемпионате Европы 2020. Встреча состоялась вечером 12 июня на стадионе в Санкт-Петербурге и окончилась со счетом 3:0 в пользу бельгийцев.

Первый мяч в ворота россиян забил нападающий Ромелу Лукаку. Автором второго гола стал защитник команды Бельгии Тома Менье. И, наконец, третий гол на последних минутах матча вновь забил Лукаку.

Ранее в матче соперников сборной России по группе В на Евро-2020 финнам удалось одержать победу над датчанами. Встреча прошла в Копенгагене на стадионе «Паркен» и завершилась со счетом 1:0. Йоэль Похьянпало отличился на 60-й минуте, забив единственный гол в игре.