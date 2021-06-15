Юрий Жирков пропустит чемпионат Европы из-за травмы

Защитник сборной России Юрий Жирков пропустит дальнейшие игры в рамках чемпионата Европы по футболу. Об этом сообщил главный тренер сборной России Станислав Черчесов. Он уточнил, что причиной является полученная футболистом травма.

«Что касается Жиркова, то я не могу точно сказать диагноз, но боюсь, что Юру мы потеряли на весь турнир», - рассказал журналистам Черчесов.

Юрий Жирков получил травму во время первой игры Евро-2020, которая состоялась 12 июня в Санкт-Петербурге. Защитника заменили на 43-й минуте матча. Россияне тогда уступили своим соперникам из Бельгии со счетом 0:3.

Наставник сборной РФ добавил, что вечером во вторник, 15 июня, появится полная информация по тем игрокам, участие которых в ближайшем матче остается под вопросом.

В среду, 16 июня, в рамках второго тура группового этапа чемпионата Европы на поле встретятся команды из России и Финляндии. Сборные проведут встречу на стадионе «Газпром Арена» в российской северной столице. Начало матча запланировано на 16:00 мск.