Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Кремле оценили возможность исключения США из списка недружественных стран

Анна Касаткина
23:37 16.06.2021
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на соответствующий вопрос после российско-американского саммита в Женеве.
В Кремле оценили возможность исключения США из списка недружественных стран
© Фото: Михаил Метцель РИА Новости
Читайте нас на:

Поводов исключения США из российского списка недружественных стран в данный момент нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Пока нет для этого поводов», - сказал он в ответ на соответствующий вопрос РИА Новости.

Ранее российский кабмин утвердил перечень недружественных иностранных государств, в него включили Соединенные Штаты и Чехию. Представитель российского МИД Мария Захарова ранее пояснила, что такие меры приняты в ответ на враждебные действия США.

В среду, 16 июня, лидеры двух государств Владимир Путин и Джо Байден встретились в Женеве. Саммит длился пять часов и прошел, согласно заявлению Кремля, в соответствии с ожиданиями российской стороны.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.