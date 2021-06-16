В Кремле оценили возможность исключения США из списка недружественных стран

Поводов исключения США из российского списка недружественных стран в данный момент нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Пока нет для этого поводов», - сказал он в ответ на соответствующий вопрос РИА Новости.

Ранее российский кабмин утвердил перечень недружественных иностранных государств, в него включили Соединенные Штаты и Чехию. Представитель российского МИД Мария Захарова ранее пояснила, что такие меры приняты в ответ на враждебные действия США.

В среду, 16 июня, лидеры двух государств Владимир Путин и Джо Байден встретились в Женеве. Саммит длился пять часов и прошел, согласно заявлению Кремля, в соответствии с ожиданиями российской стороны.