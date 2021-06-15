Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

В Роспотребнадзоре назвали вакцинацию единственным средством спасения от COVID-19

Ян Брацкий
07:54 15.06.2021
По оценкам вирусологов, лучше всего прививаться летом, чтобы успеть сформировать устойчивый иммунитет к осенне-зимнему сезону.
В Роспотребнадзоре назвали вакцинацию единственным средством спасения от COVID-19
© Фото: Рамиль Ситдиков, РИА Новости
Читайте нас на:

Одержать окончательную победу над новой коронавирусной инфекцией и выработать массовый иммунитет к заболеванию поможет только вакцинация от COVID-19. С таким заявлением выступили в Роспотребнадзоре.

«COVID-19 совсем не банальная, а очень коварная и сложная инфекция, которая может закончиться неблагоприятным исходом. Вот почему инфекционисты и эпидемиологи единодушны: окончательно справиться с эпидемией поможет только вакцинация», - приводит РИА Новости заявление пресс-службы ведомства.

По оценкам вирусологов, принципиально важно успеть сделать укол летом, чтобы подготовиться к осенне-зимнему периоду, когда отмечается рост сезонных простудных заболеваний.

«Если не защищаться прививками, неизбежно будут происходить массовые вспышки таких заболеваний. Защитить от эпидемии и пандемии может не просто вакцинация, а массовая вакцинация, которая проводится в течение короткого промежутка времени, когда в популяции создается большой пул защищенных людей и останавливается передача вируса от человека человеку», - пояснили в ведомстве.

Сейчас вакцинация от коронавируса проводится во всех российских регионах. Процедура общедоступная и бесплатная. Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что вакцина «Спутник V» остается самым действенным и безопасным способом борьбы с коронавирусом. Риск заражения инфекцией после вакцинации составляет менее процента.

Глава ведомства добавил, что сделавшему прививку человеку в случае заражения как правило не требуется госпитализация, поскольку инфекция переносится в легкой форме.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
07:33 Армия
Видео
Предотвратить торпедную атаку: объединенные силы ТОФ дали отпор подлодкам «противника»
06:53 В стране и мире
За езду на шипованной резине летом могут начать штрафовать
06:36 Армия
Российско-лаосские военные учения «Ларос-2021» впервые пройдут в Приморье
05:00 Армия
Видео
Поразить мишени: экипажи Т-80 в Подмосковье отработали организацию танковых засад
03:50 В стране и мире
В МИД РФ допустили возвращение послов России и США в дипмиссии после встречи Путина и Байдена
Популярное
Эксперт перечислил профессии с самыми большими в стране пенсиями
Эксперт перечислил профессии с самыми большими в стране пенсиями
Видео
Путин в ходе интервью NBC попросил журналиста не «затыкать ему рот»
Видео
Путин назвал «мачизмом» жесткую риторику из США в свой адрес
Видео
«ДТП» с участием скейтера и лошади в Санкт-Петербурге попало на видео
Названы пять признаков надвигающейся деменции
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.