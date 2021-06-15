В Роспотребнадзоре назвали вакцинацию единственным средством спасения от COVID-19

Одержать окончательную победу над новой коронавирусной инфекцией и выработать массовый иммунитет к заболеванию поможет только вакцинация от COVID-19. С таким заявлением выступили в Роспотребнадзоре.

«COVID-19 совсем не банальная, а очень коварная и сложная инфекция, которая может закончиться неблагоприятным исходом. Вот почему инфекционисты и эпидемиологи единодушны: окончательно справиться с эпидемией поможет только вакцинация», - приводит РИА Новости заявление пресс-службы ведомства.

По оценкам вирусологов, принципиально важно успеть сделать укол летом, чтобы подготовиться к осенне-зимнему периоду, когда отмечается рост сезонных простудных заболеваний.

«Если не защищаться прививками, неизбежно будут происходить массовые вспышки таких заболеваний. Защитить от эпидемии и пандемии может не просто вакцинация, а массовая вакцинация, которая проводится в течение короткого промежутка времени, когда в популяции создается большой пул защищенных людей и останавливается передача вируса от человека человеку», - пояснили в ведомстве.

Сейчас вакцинация от коронавируса проводится во всех российских регионах. Процедура общедоступная и бесплатная. Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что вакцина «Спутник V» остается самым действенным и безопасным способом борьбы с коронавирусом. Риск заражения инфекцией после вакцинации составляет менее процента.

Глава ведомства добавил, что сделавшему прививку человеку в случае заражения как правило не требуется госпитализация, поскольку инфекция переносится в легкой форме.