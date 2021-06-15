Россиян предупредили о вреде препаратов от аллергии при вакцинации против COVID-19

Прием препаратов от аллергии перед вакцинацией от коронавируса может негативно повлиять на иммунный ответ организма. Об этом предупредили в Роспотребнадзоре.

«Как показало недавнее исследование, прием антигистаминных препаратов может негативно повлиять на иммунный ответ после вакцинации», - отметили в пресс-службе ведомства.

Помочь избежать повышения температуры и уменьшить боль в месте укола подобные лекарства не способны, уточняет РИА Новости.

При этом прерывать курс антигистаминных препаратов ради вакцинации, если пациент принимает их на регулярной основе, в Роспотребнадзоре также не рекомендуют.

Вакцинация от COVID-19 препаратом «Спутник V» проводится во всех регионах России. Ранее президент страны Владимир Путин заявил, что объемы производства препарата позволяют вакцинировать всех желающих.