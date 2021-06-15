Мясников назвал способы защитить себя во время третьей волны COVID-19

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, как противостоять коронавирусу во время третьей волны заболевания. По его словам, в первую очередь необходимо сделать прививку любой доступной вакциной.

«Чем старше человек и чем больше у него хронических заболеваний, тем острее вакцина необходима», - подчеркнул он в своем Telegram-канале.

Мясников также полагает, что перед вакцинацией нужно отказаться от определения уровня антител и прививать уже переболевших COVID-19. Кроме того, отметил он, получившим вакцину зимой и весной следует сделать повторную прививку осенью.

В качестве меры профилактики заболевания врач советует применять капли в нос интерферон гамма, соблюдать дистанцию и избегать посещения мест с большим скоплением людей.

Ранее директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург предупредил об опасных последствиях замедления темпов вакцинации против COVID-19.