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Путин заявил, что ничего не знал об обстоятельствах инцидента с Ryanair

Олеся Степакова
18:29 14.06.2021
По словам российского лидера, у него нет оснований не верить белорусскому коллеге Александру Лукашенко, что в Минск поступило сообщение о бомбе на борту лайнера, и в дальнейшем пилот принял решение садиться в столице Белоруссии.
Путин заявил, что ничего не знал об обстоятельствах инцидента с Ryanair
© Фото: pixabay.com
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Президент России Владимир Путин заявил, что узнал о посадке самолета Ryanair в Минске из средств массовой информации. Об этом российский лидер сообщил в интервью американскому телеканалу NBC News.

«Знать не знал о каких-то задержанных, понятия не имею. Для нас это не представляет никакого интереса», – сообщил президент.

Путин подчеркнул, что у него нет оснований не верить президенту Белоруссии Александру Лукашенко, что в Минск поступило сообщение о бомбе на борту лайнера, и в дальнейшем пилот принял решение садиться в столице Беларуси.

«А почему мне ему не верить? Вы спросите у пилота. Самое простое ‒ спросить у командира корабля: тебя принуждали к посадке или нет? Спросите у него. Вы спрашивали у него? Что-то я ни разу не слышал интервью этого командира корабля, который сел в Минске. Это даже странно. Все обвиняют Лукашенко, а у пилота не спрашивают», – сказал российский лидер.

Путин также напомнил о ситуации, когда борт президента Боливии посадили в Вене по приказу американской Администрации.

«Борт №1 Президента, вот так принудительно приказали сесть. Президента вывели из самолета, обыскали самолет, и Вы об этом даже не вспоминаете. Вы считаете, это нормально? Там было хорошо, а Лукашенко поступил плохо? Послушайте, давайте как-то будем говорить на одном языке и какими-то одинаковыми понятиями оперировать. Вы мне сказали, что посадка самолета с Президентом Боливии ‒ это другой случай. Другой, да, только он просто хуже в десять раз, чем то, что было сделано, если что-то было сделано, в Белоруссии», – подчеркнул лидер страны.

Инцидент произошел в Минске 23 мая. Самолет авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины - Вильнюс, совершил экстренную посадку в аэропорту белорусской столицы. Сначала в Минске заявили, что получили сообщение о минировании, после проверки эта информация не подтвердилась. Во время посадки был задержан основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Роман Протасевич и его спутница, россиянка София Сапега. По информации российского МИД, девушку подозревают в совершении в августе-сентябре 2020 года преступлений, предусмотренных несколькими статьями УК Белоруссии.

После произошедшего европейские страны обвинили Минск в «угоне» самолета, а также запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией. Некоторые европейские перевозчики решили летать, минуя воздушное пространство Белоруссии. 

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